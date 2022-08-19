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Times: министр финансов Британии Захави призвал будущего премьера обвинять в росте цен РФ

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Global Look Press

Глава министерства финансов Великобритании Надим Захави заявил, что следующему премьер-министру Соединенного Королевства необходимо перекладывать вину за рост цен, в том числе на энергоресурсы, на Россию. Об этом пишет Times.

Газета передает слова Захави, однако не приводит цитат. По информации издания, министр считает, что Консервативной партии Британии следует «напоминать» народу, что к росту цен на газ по всему миру якобы привела спецоперация России на территории Украины.

20 июля стало известно, что бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава министерства иностранных дел Лиз Трасс прошли в финальный тур выборов главы партии консерваторов и премьер-министра Соединенного Королевства.

Ранее президент США Джо Байден предупреждал, что американцам предстоит покупать бензин по высоким ценам столько, сколько потребуется, и обвинил в ситуации Россию.

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