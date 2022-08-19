Минпромторг захотел создать новую модель импортозамещения в «квазиплановом» режиме

Минпромторг решил разработать новую модель импортозамещения в разных отраслях в «квазиплановом» режиме. Об этом пишет РБК, ссылаясь на федерального чиновника и источники.

Минпромторг разрабатывает новую модель импортозамещения в промышленности, которая предполагает перевод ряда отраслей в «квазиплан». Речь идет о новом поколении импортозамещения, которое будет основано на проектах-маяках, стратегических инициативах, а также модифицированном механизме специальных инвестиционных контрактов (СПИК), указал чиновник.

По словам источников, квазиплановый режим будет распространен на судо- и авиастроение, элементы фармацевтической промышленности и производство оборудования. При этом запуск новой модели уже может произойти осенью 2022 года. Кроме того, обновленная схема импортозамещения не будет всеобъемлющим госпланом, а будет работать по принципу кластеров.

Аналитики посчитали, что государство не должно вмешиваться в операционную деятельность предприятий. В противном случае это нарушит равновесие между спросом и предложением. Однако бизнес сейчас не очень понимает, что делать дальше и как планировать свое будущее. Поэтому необходим четкий план поддержки и определенного регулирования. Кроме того, вмешательство государства должно носить временный характер и быть максимально деликатным.

В середине августа глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что первый полет импортозамещенного самолета Superjet (SSJ) -100 запланирован на середину следующего года.