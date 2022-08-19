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Глава минпромторга Афганистана предложил России инвестировать в местную промышленность

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Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи заявил, что Кабул не видит препятствий для того, чтобы российские компании работали в Афганистане. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

«Российские компании в свое время проводили разведку полезных ископаемых, и теперь их изыскания используются нашим министерством горнодобывающей промышленности и нефти. Эти же документы есть и у российской стороны. Другими словами, для российского бизнеса не составит проблем инвестировать в Афганистан, так как опыт уже есть, условия тоже», — сказал Азизи.

Он добавил, что компании из России могут инвестировать в нефтегазовую и газовую сферу, производство цемента или добычу лития.

Ранее Азизи заявлял, что Кабул хотел бы закупать у России нефтепродукты и товары по бартерной схеме, однако есть возможности использовать и финансовые транзакции.

14 августа делегация минпромторга Афганистана прибыла в Москву. Как сообщалось ранее, иностранная делегация также планирует обсудить с российскими коллегами закупку продовольствия. По данным посла России в Кабуле Дмитрия Жирнова, представители Афганистана заявят о намерениях покупать российскую пшеницу, муку и подсолнечное масло.

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