Цены производителей Германии в июле выросли на рекордные 37% впервые с 1949 года

Цены производителей (индекс PPI) в Германии в июле выросли на рекордные 37,3% в годовом выражении. Об этом сообщается на сайте Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Рост цен производителей в Германии стал рекордным с 1949 года, когда стали вестись расчеты. При этом данные показатель постоянно обновлял рекорды, начиная с декабря 2021 года. Лишь только в июне он замедлился до 32,7%, в то время как месяцем ранее он был на уровне 33,6%.

При этом реальные показатели оказались значительно выше, чем предполагали аналитики. По их подсчетам, рост цен производителей мог быть до 32%.

В ежемесячном выражении цены производителей в июле выросли на 5,3% после роста на 0,6% за месяц до этого. Июльский показатель в этом выражении также стал рекордным. При этом цены производителей без учета энергии поднялись на 14,6%. Стоимость энергии же выросла на 105% в годовом выражении.

17 августа глава германского энергоконцерна Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что компания в первом полугодии 2022 года потерпела убыток в размере €12 млрд, €6,5 млрд связаны с последствиями сокращения поставок газа. Известно также, что €2,7 млрд из €12 млрд убытка пришлись на обесценение доли Uniper в «Северном потоке — 2» и активов в электроэнергетике России.