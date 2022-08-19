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Ульяновский бизнесмен готов уступить Wilberries бренд «Ягодки» за один рубль

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wildberries.ru

Предприниматель из Ульяновской области Александр Потапов, основавший косметический бренд Lefami и параллельно с Wildberries подавший заявку в Роспатент на регистрацию торгового знака «Ягодки», готов уступить маркетплейсу бренд за символический один рубль. Об этом бизнесмен рассказал «Газете.Ru».

«Я пока не решил, что буду продавать под брендом «Ягодки». Просто увидел логотип «Ягодки», он мне понравился, решил завести. Но еще не задумывался, что будем продавать под этим знаком. Если Wildberries подал первым заявку в Роспатент — пожалуйста, это их право. Если они нас попросят отдать логотип «Ягодки», мы продадим его по себестоимости, условно, за рубль», — рассказал Потапов.

По его словам, регистрация товарного знака «Ягодки» была спонтанным решением без какого-либо умысла.

«Я не знал, что Wildberries тоже подала заявку. Это было спонтанным решением. С моей стороны не было желания хайпануть на этой теме», — указал он. Потапов отметил, что его компания продает свою продукцию на маркетплейсе, и он является для Lefami важным партнером. Поэтому судиться с Wilberries предприниматель не намерен.

Однако, по информации «Газеты.Ru», Wilberries все же успели подать заявку на «Ягодки» раньше Потапова. Компания сообщила о регистрации этого торгового знака 18 августа. Причиной стало нежелание, чтобы брендом воспользовался кто-то другой. «Мы сделали это раньше. Все, что могу сказать», — сообщил представитель Wildberries.

Эти сведения подтвердили и в Роспатенте. «15 августа вечером заявка от Wildberries была официально подана. 16 августа с утра она уже полноценно была видна в системе», — отметили в пресс-службе федерального ведомства. Заявка от Потапова поступила 17 августа.

15 августа маркетплейс поменял на своем сайте название на «Ягодки» и на протяжении дня отказывался комментировать это решение. В Роспатенте днем в понедельник сообщали, что Wildberries не подавал заявку на регистрацию такого торгового знака.

До этого в июле возглавлявший тогда Минпромторг Денис Мантуров обратил внимание, что маркетплейс выбрал англоязычное название. Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук после этого пообещала подумать насчет русификации бренда.

Уже вечером в 15 августа маркетплейс объяснил, что смена названия временная. «Ягодки» — это часть маркетинговой акции. В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт», — говорилось в сообщении Wildberries. 16 августа на сайт вернулось прежнее название компании.

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