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Сбер снизит комиссию по SberPay QR для бизнеса

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Максим Блинов/РИА «Новости

Сбер с 1 сентября 2022 года снизит комиссию по SberPay QR для всех категорий бизнеса.

Новый тариф будет доступен в личном кабинете в СберБизнесе и на сайте банка в онлайн-калькуляторе.

«Видя растущую популярность сервиса среди партнеров и клиентов, мы хотим сохранить для торговых точек наиболее комфортные условия для приема оплаты от клиентов и предоставить больше возможностей для повышения эффективности бизнеса, поэтому приняли решение снизить комиссию по SberPay QR с 1 сентября. SberPay QR — очень перспективный способ бесконтактной оплаты, выгодный для продавцов, удобный для покупателей и особенно актуальный сегодня в силу недоступности привычных ранее бесконтактных способов оплаты девайсами. Сегодня сервис дает возможность расплачиваться смартфоном более чем в 500 тыс. торговых точках по всей стране, и их число продолжает расти. Бизнесу он позволяет снизить расходы на эквайринг и привлечь новых клиентов, а населению — оплачивать покупки, даже не имея с собой карты или наличных. При этом начисляются привычные бонусы от СберСпасибо, а все транзакции проходят быстро и безопасно, ведь конфиденциальность персональных данных гарантирована», — отметил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.

Сервис SberPay QR позволяет расплачиваться смартфоном даже без поддержки NFC в торговых точках по всей стране. При оплате SberPay бонусы от СберСпасибо начисляются так же, как при оплате картой.

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