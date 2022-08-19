Ремесленники ФРГ призвали Шольца не идти на жертвы ради Украины

Ремесленники округа Галле-Заалекрайс в федеральной земле Саксония-Анхальт обратились в канцлеру Германии Олафу Шольцу в открытом письме и попросили отменить санкции в отношении России. В противном случае Шольц может войти в историю как канцлер, пожертвовавший Германией ради коррумпированной Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению ремесленников, из-за того, что Германия вмешивается в ситуацию на Украине, в стране с огромной скоростью растут цены, и в скором времени у людей не будет хватать средств к существованию.

«Мы, как мастера, знаем из многих бесед с нашими клиентами, что подавляющее большинство не желает жертвовать своим уровнем жизни, заработанным кровным трудом, ради Украины», — заявили ремесленники в открытом письме к Шольцу.

При этом они считают Украину слишком коррумпированной страной, которая находится на 122 месте в рейтинге по коррупции Transparency International.

«Ни при каких обстоятельствах нельзя говорить об Украине как о безупречном демократическом государстве. И вы ради такого хотите рисковать Германией?» — заявили ремесленники.

Ранее Шольца освистали во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург, демонстранты кричали «предатель народа» и «проваливай».