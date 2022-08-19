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ФНС захотели обязать сообщать банкам о смерти клиентов ради блокировки счетов и вкладов

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Depositphotos

Госдума в сентябре 2022 года может принять закон, согласно которому Федеральную налоговую службе обяжут сообщать банкам о смерти клиентов ради оперативной блокировки счетов и вкладов. Об этом пишут «Известия».

Документом предлагается обязать ФНС сообщать банкам о смерти их клиентов. Такая информация содержится в Едином госреестре записей актов гражданского состояния, к которому имеет доступ налоговая служба. При этом такая инициатива необходима для оперативной блокировки счетов и вкладов умерших, чтобы до них не добрались чужие лица, отметили в публикации.

По словам одного из авторов законопроекта главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, принятие такого закона поможет предотвратить незаконное использование средств умершего. Например, этим могут воспользоваться его родственники. То есть они думают, что могут пользоваться средствами, а по факту это хищение денег, так как они не вступили в наследство.

Он добавил, что принятие такого закона важно, так как средства могут украсть мошенники, которые пытаются совершить банковские операции от лица умершего. Аксаков указал, что на реализацию новых норм необходимо выделить 42,5 млн рублей.

6 августа ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин заявил, что списать с вашей карты денежные средства на законном основании могут сам банк, судебные приставы, налоговая инспекция или сам взыскатель долга, если обратится в банк с исполнительным листом.

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