Кабмин решил установить квоту на вывоз макулатуры в 30 тыс. тонн на три месяца

Правительство России решило ввести квоты на экспорт бумаги и картона размером 30 тыс. тонн и сроком на три месяца. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

В сообщении отметили, что квоты будут действовать в период с 3 сентября по 3 декабря 2022 года. Причем объемы будут перераспределены при помощи Минпромторга, а сделать это необходимо до 31 августа.

В правительстве указали, что принятые меры помогут поддержать производителей картонной тары, которые используют макулатуру в качестве основного сырья для производства продукции. Также это не позволит допустить нехватку сырья на рынке России.

В публикации добавили, что квота будет касаться только промышленных поставок и не затрагивает вывоз физлицами для личного пользования. Кроме того, мера не распространяется на регенерируемые бумагу и картон, вывозимые из России в рамках международных транзитных перевозок, а также макулатуры, которая вывозится в республики Донбасса, Абхазию и Южную Осетию.

В конце марта председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что рост цен на бумагу поспособствует увеличению вторичной переработки макулатуры. По его словам, такой бизнес станет более выгодным.