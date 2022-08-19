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Глава комитета бундестага Клаус Эрнст призвал начать переговоры с Россией по газу

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Hannibal Hanschke/Reuters

Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия не должна страдать от собственных санкций, введенных против России, поэтому разумным было бы вести переговоры с российской стороной. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Эрнст отметил, что ведущие немецкие политики разделяют его точку зрения.

«Это разумно — вести с Россией переговоры о надежности нашего газообеспечения. Это бы эффективно снизило цены и позволило бы нам не пострадать от собственных санкций», — считает он.

Ранее заместитель председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубикки высказался за запуск газопровода «Северный поток — 2». Он подчеркнул, что это является необходимым, чтобы заполнить газохранилища страны на зиму.

До этого глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер в интервью агентству Bloomberg признался, что в случае прекращения российских поставок Германии хватит газа менее чем на три месяца. Он предупредил, что в стране могут ввести нормированное потребление голубого топлива или определить приоритетные отрасли экономики, которые будут получать энергоресурс вперед других.

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