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Минтранс РФ отмечает повышение спроса на авиаперевозки в России и снижение тарифов

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Depositphotos

Министерство транспорта РФ отмечает повышение спроса на авиаперевозки внутри России и снижение тарифов на билеты. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации агентства, за период с января по июль российские авиакомпании перевезли более 51 млн пассажиров. Показатель составляет почти 90% от аналогичного за предыдущий год.

«Субсидирование отечественных авиакомпаний для возмещения операционных расходов на перевозки по внутренним линиям дало ощутимый положительный результат. В частности, отмечено снижение тарифов на авиабилеты и повышение спроса на перевозки», — сообщили в министерстве.

Также Минтранс отмечает увеличение «загрузки кресел на рейсах российских авиакомпаний», что может свидетельствовать об увеличении спроса на авиатранспортные услуги.

Ранее авиакомпаниям предложили летать за рубеж на советских самолетах. Организация «АТ-Лизинг» предложила российским авиакомпаниям взять в лизинг советские 120-местные самолеты Як-42Д.

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