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Посол Индонезии Таварес прокомментировал идею ограничить цену на российскую нефть

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Depositphotos

Посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил, что Джакарта не поддержит инициативы, которые противоречат ее национальным интересам. Об этом пишет РИА «Новости».

«Индонезия не будет никогда поддерживать инициативы, которые не соответствуют собственным национальным интересам. Индонезия всегда проводила активную свободную внешнюю политику, которая соответствует только ее национальным интересам», — сказал Таварес.

Идею лимита цены на российскую нефть продвигает министерство финансов США. Решение было предварительно одобрено лидерами стран G7 на июньском саммите.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявлял, что рынки Китая и Индии уже пресытились российской нефтью. По его словам, дальнейшие события будут зависеть от того, на каких условиях Россия будет продавать топливо, в частности, в конце 2022 года, когда вступит в силу эмбарго на поставку нефти танкерами и начнут функционировать ограничения с максимальными ценами на нефть.

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