Кабмин планирует выделить 36 млрд рублей помощи аграриям из-за повышения ставки ЦБ

Правительство России планирует выделить 36 млрд рублей помощи сельскохозяйственному бизнесу для того, чтобы аграрии смогли компенсировать затраты по кредитам из-за увеличения ставки Центрального банка в конце февраля 2022 года, сообщает ТАСС.

«Общий объем финансового обеспечения на реализацию решения, предусмотренного проектом акта, на 2022, 2023 и 2024 годы — 35 971 517 600 рублей», — указано в сообщении.

Таким образом, выделенная из федерального бюджета сумма должна на 100% покрыть затраты на уплату процентов по кредитам и займам, которые подорожали после повышения ставки ЦБ в феврале 2022 года на 10,5%, до 20%.

Ранее Центробанк России спрогнозировал среднюю ключевую ставку на 2025 год на уровне 5–6%.

Сообщается, что Центробанк планирует устанавливать ключевую ставку таким образом, чтобы годовая инфляция снизилась до 4% в 2024 году и оставалась в дальнейшем на этом уровне. Снижение инфляции до целевого уровня займет более 1,5 лет и завершится к 2024 году.