Центробанк сообщил, что россияне за июнь перевели за рубеж $4,65 млрд

Центральный банк России сообщил, что россияне за июнь 2022 года перевели за рубеж $4,65 млрд — это максимум с начала 2018 года, передает РИА «Новости».

В частности, за июнь операции россиян с банками-нерезидентами выросли более чем на 150 млрд рублей — с 99,6 млрд до 266,1 млрд рублей. Максимумом с 2018 года ЦБ называет этот показатель потому, что статистики за более ранний период у регулятора нет.

Схожий размер вывода капитала из страны был отмечен в феврале — тогда россияне за месяц вывели $4,3 млрд.

Ранее Центральный банк посоветовал, как лучше хранить сбережения в долларах на фоне санкций.

В регуляторе пояснили, что россиянам, которые предпочитают хранить деньги в России, лучше использовать валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы. Отмечается, что гражданам России нужно принять решение о том, что им принесет большую выгоду — хранение средств в долларах, но с комиссией, или все же в рублях и без нее.