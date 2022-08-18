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Президент МТС заявил о том, что компания обеспечила себя оборудованием на год вперед

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Президент МТС Вячеслав Николаев во время конференц-колла по итогам финансовых результатов за второй квартал 2022 года заявил, что компания обеспечила себя запасом необходимого телеком-оборудования минимум на год вперед.

«Мы провели очень масштабные закупки в марте, когда это еще можно было делать, и с этой точки зрения оборудования мы обеспечили себя как минимум на год вперед», — цитирует его ТАСС.

Николаев уточнил, что компания продолжает замену оборудования в тех регионах, где и планировалось. По его словам, МТС, с одной стороны, улучшает качество связи в этих регионах, а с другой стороны, снимает старое оборудование, которое имеет возможность перенаправить в другие регионы.

«Это тоже позволяет нам еще более оптимистично смотреть на будущее телеком-рынка», — подчеркнул президент компании.

Также во время мероприятия Николаев рассказал, что выручка МТС от услуг связи в России за второй квартал 2022 года возросла на 4,2% год к году, до 106,1 млрд рублей. При этом абонентская база в РФ осталась неизменной и составила 80 млн абонентов. Он добавил, что объем капитальных вложений оператора МТС за 2022 год будут ниже показателей предыдущего года.

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