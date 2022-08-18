Bloomberg: Россия предъявила новое требование по оплате СПГ с проекта «Сахалин-2»

Россия выдвинула своим покупателям сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2» новое требование по оплате, сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что новый оператор проекта — ООО «Сахалин Энерджи» — направил своим клиентам инструкции, предполагающие оплату в долларах через «Газпромбанк», а не иностранные банки, как ранее, притом что более 50% доли в операторе принадлежит «Газпрому».

Большая часть поставок СПГ с «Сахалина-2» направляется в Японию, импортерами «Сахалина-2» также являются Южная Корея и Тайвань. Как минимум два покупателя СПГ уже изучают вопрос, станут ли платежи через «Газпромбанк» нарушением санкций. Другим способом оплаты помимо «Газпромбанка» названо российское подразделение «Райффайзена», однако первый банк предпочтителен, сообщает издание.

Как утверждают авторы статьи, этот шаг является «последней попыткой России укрепить контроль над своими энергетическими активами» в то время, как поставки российского газа на крупнейшие рынки России в Европе и так ограничены. Европейские лидеры заявляют, что РФ использует свои энергетические преимущества как «оружие», пишет Bloomberg.

В июне президент РФ Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо — ООО «Сахалин Энерджи». Решение было принято «в связи с недружественными <...> действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», направленными на введение ограничений в отношении российских граждан и организаций.