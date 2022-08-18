В Wildberries объяснили регистрацию «Ягодок» в Роспатенте решением закрепить за собой бренд

Маркетплейс Wildberries подтвердил, что отправил в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Ягодки», о чем ранее в четверг сообщило агентство «Москва». Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе, компания решила это сделать, чтобы торговой маркой не смогли воспользоваться другие лица.

«Во избежание регистрации данного названия со стороны не имеющих к нему отношения лиц и компаний после маркетинговой акции решили закрепить его за собой», — сообщил представитель Wilberries.

15 августа маркетплейс поменял на своем сайте название на «Ягодки» и на протяжении дня отказывался комментировать это решение. В Роспатенте сообщали, что Wildberries не подавал заявку на регистрацию такого торгового знака.

Некоторые СМИ предполагали, что компания «русифицировалась» после того, как бывший глава Минпромторга Денис Мантуров обратил внимание, что маркетплейс выбрал англоязычное название. Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук после этого пообещала подумать насчет смены названия бренда.

Уже вечером в понедельник маркетплейс объяснил, что смена названия – временное. «Ягодки» – это часть маркетинговой акции. В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт», — говорилось в сообщении Wildberries.

На следующий день на сайт вернулось прежнее название компании.