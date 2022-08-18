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Дополнительные расходы Европы на отопление предстоящей зимой составят €210 млрд

«Известия»: расходы Европы на отопление зимой 2022 года составят €210 млрд

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Европа в предстоящем отопительном сезоне может потратить свыше €210 млрд дополнительно из-за роста цен на энергоносители. Об этом «Известиям» заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Даже с учетом режима добровольно-принудительной экономии, будет израсходовано не менее 200 млрд кубометров газа, стоимость которых составляет более €500 млрд. То есть дополнительные траты составят €210 млрд», — отметил Гривач.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас идет подорожание всех энергоресурсов – от дров до нефти. Причем рост происходит не в процентах, а в кратных составляющих. Поэтому в этом году Европа может потратить десятки миллиардов евро на отопление сверх обычных расходов.

Аналитики подсчитали, что в 2021 году цены на газ в Европе менялись плавно, от $150 до $1000. В 2022 году ситуация изменилась до такой степени, что стоимость топлива не опускалась ниже $800.

Ранее в четверг еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что европейцам необходимо снизить отопление у себя в домах на два-три градуса предстоящей зимой.

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