Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В МИД РФ пояснили, при каком условии Россия может использовать свой ядерный... 16:15
ВВС Британии приостановили набор из-за недостаточного гендерного и этнического... 16:15
В Саудовской Аравии женщину приговорили к 34 годам лишения свободы из-за... 16:10
В Европарламенте призвали запретить экстрадицию российских граждан из ЕС... 16:08
Волейболист Керминен остался в России, несмотря на отстранение от сборной... 16:08
Историк моды Васильев сравнил Бузову с Беллуччи 16:08
Гурцкая высказалась о протестах против песен на русском языке в Грузии 16:07
В Роспотребнадзоре сообщили о приостановке работы лагеря «Юнга»... 16:07
Жительница Мелитополя рассказала об избиении украинскими военными в Запорожье 16:07
Энтузиаст за три дня сделал экшен-игру, вся графика которой была создана нейросетью 16:07
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

ЦБ посоветовал, как лучше хранить сбережения в долларах на фоне санкций

ЦБ посоветовал россиянам хранить сбережения в долларах на счету в банке за рубежом

close
100%
Depositphotos

В Центробанке заявили, что российским гражданам, которые хранят деньги в валюте «недружественных» стран, стоит завести счет в банке за рубежом. Об этом сообщает информационно-просветительский Telegram-канал регулятора.

«Если для вас по каким-то причинам важно держать часть средств именно в валютах стран, которые ввели санкции <...>, то стоит изучить возможность открытия счета за рубежом», — сказано в сообщении.

В регуляторе пояснили, что россиянам, которые предпочитают хранить деньги в России, лучше использовать валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы.

Отмечается, что гражданам России нужно принять решение о том, что им принесет большую выгоду — хранение средств в долларах, но с комиссией, или все же в рублях и без нее.

Ранее сообщалось, что курс доллара на Мосбирже упал ниже 60 руб. впервые с 3 августа.

Курс рубля начал укрепляться в конце марта, спустя месяц после ввода западных санкций из-за спецоперации РФ на Украине. С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%, а после резкого ослабления рубля выше 104 за доллар национальная валюта начала усиливать позиции. Далее ЦБ снижал ставку и 10 июня вернул ее к докризисному значению в 9,5%.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть