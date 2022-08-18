ЦБ посоветовал, как лучше хранить сбережения в долларах на фоне санкций

В Центробанке заявили, что российским гражданам, которые хранят деньги в валюте «недружественных» стран, стоит завести счет в банке за рубежом. Об этом сообщает информационно-просветительский Telegram-канал регулятора.

«Если для вас по каким-то причинам важно держать часть средств именно в валютах стран, которые ввели санкции <...>, то стоит изучить возможность открытия счета за рубежом», — сказано в сообщении.

В регуляторе пояснили, что россиянам, которые предпочитают хранить деньги в России, лучше использовать валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы.

Отмечается, что гражданам России нужно принять решение о том, что им принесет большую выгоду — хранение средств в долларах, но с комиссией, или все же в рублях и без нее.

Ранее сообщалось, что курс доллара на Мосбирже упал ниже 60 руб. впервые с 3 августа.

Курс рубля начал укрепляться в конце марта, спустя месяц после ввода западных санкций из-за спецоперации РФ на Украине. С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%, а после резкого ослабления рубля выше 104 за доллар национальная валюта начала усиливать позиции. Далее ЦБ снижал ставку и 10 июня вернул ее к докризисному значению в 9,5%.