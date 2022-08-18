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Финансист Бахтин объяснил падение доллара ниже 60 рублей большим предложением валюты на рынке

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Падение курса доллара, который днем 18 августа снизился до 59,48 руб, произошло по двум причинам. Во-первых, на внутреннем рынке предложение валюты выше, чем спрос на нее. Во-вторых, приближается конец налогового периода, и компании продают валюту. Об этом «Газете.Ru» сообщил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«На российском рынке сохраняется высокое предложение иностранной валюты. А импорт восстанавливается медленно, то есть спрос на доллары и евро низкий. Кроме того, для банков валюты стали, по сути, токсичными. Еще один локальный фактор укрепление рубля — подготовка компаний к налоговому периоду, пик которого придется на 25 августа. Экспортеры заблаговременно начинают продавать валюту и аккумулировать рубли для осуществления налоговых выплат», — рассказал Бахтин.

По его словам, в условиях относительно невысокой ликвидности подготовка компаний к уплате налогов может существенно повлиять на курс доллара.

«Августовский объем налоговых выплат в бюджет и внебюджетные фонды ожидается на уровне 2,4-2,5 трлн рублей», — уточнил эксперт.

Из-за этого до конца следующей недели рубль может укрепиться до 57-58 руб. за доллар, считает Бахтин.

«После прохождения налогового периода, то есть с последних чисел августа, доллар с большой долей вероятности снова начнет расти. В сентябре мы можем увидеть его подорожание до 65 рублей. Цель на конец года остается прежней – 70-73 рубля за доллар. Продолжение цикла снижения ключевой ставки, восстановление импорта при потенциальном сужении экспортных потоков из-за ограничений недружественных стран будут неизбежно давить на рубль», — заключил инвестстратег.

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