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В Болгарии допустили переговоры с «Газпромом» по поставкам газа

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Болгария может обсудить поставки газа с «Газпромом» после переговоров по этому вопросу с Азербайджаном и Турцией. Об этом заявил министр энергетики технического правительства страны Росен Христов, слова которого приводит ТАСС.

«Приоритетно будем вести переговоры о поставках газа с Азербайджаном и крупными компаниями из Турции, лишь после этого, возможно, начнем переговоры с «Газпромом», — сказал министр.

По его словам, если такие переговоры будут иметь место, болгарская сторона «вероятно, попросит возобновления поставок газа в рамках существующего договора», говорить о новом соглашении в настоящее время, добавил он, «смысла нет».

При этом Христов полагает, что «Газпром» может не пойти на возобновление сотрудничества.

«Предыдущее правительство предприняло резкие шаги, которые обострили отношениям с Россией, а «Газпром» ведь государственная компания», — пояснил он, добавляя, что «на фоне сложных двухсторонних отношений не понятно и насколько «Газпром» будет гибким на переговорах, в том числе и в вопросе платежей, так что все не просто. Но есть надежда, что экономический интерес не будет плотно связан с политикой».

В конце апреля «Газпром» отказался поставлять газ компании «Булгаргаз» в Болгарию по причине того, что там отказались оплачивать поставки энергоносителя в рублях.

В начале августа министр энергетики страны заявил, что поставки российского газа могут возобновиться, если топлива от альтернативных поставщиков окажется недостаточно.

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