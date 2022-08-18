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Жителям Европы посоветовали уменьшить на три градуса отопление зимой

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Европейцам необходимо снизить отопление у себя в домах на два-три градуса предстоящей зимой. Об этом Bfmtv заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

По словам Бретона, европейцам сейчас ради экономии необходимо не включать кондиционер слишком сильно, а зимой снизить уровень отопления в домах на несколько градусов. Это необходимо сделать, так как сохраняются опасения по возможному прекращению поставок газа в Европу со стороны России.

Он добавил, что рекомендации по уменьшению потребления газа на 15% в европейском регионе могут стать обязательными. Например, в Японии после аварии на «Фукусиме», домохозяйства снизили потребление энергии на 15%. Тоже самое может быть и в Европе, но для этого необходима дисциплина.

9 августа издание Handelsblatt со ссылкой на опрос портала Verivox сообщило, что за последние полгода на фоне энергетического кризиса в Европе электрические обогреватели приобрели уже 10% жителей Германии. По данным СМИ, у 11% немцев в планах есть покупка тепловентилятора, инфракрасного обогревателя или радиатора. Кроме того, 19% на данный момент рассматривают эту возможность.

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