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Эксперты ВШЭ рассказали, сколько россиян в 2022 году остались довольны своими доходами

ВШЭ: в 2022 году значительные финансовые трудности не испытали лишь 29% граждан России

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Данные исследований экспертов НИУ ВШЭ демонстрируют, что почти 70% россиян столкнулись с существенными финансовыми трудностями. Об этом сообщают «Известия».

По данным опроса Центра исследований гражданского общества ВШЭ, проведенного в июне 2022 года с участием 2003 респондентов, 69% из них в данный период не уверены в своем материальном положении. При этом 29% не испытывают значительных материальных проблем. Остальные 2% опрошенных затруднились дать ответ на вопрос.

Отмечается, что россияне стали чаще испытывать финансовые проблемы на фоне пандемии. В опросе 2020 года о таком сообщили 66% граждан, а в 2021 году — 69%.

При этом авторы исследования заметили, что 78% респондентов, несмотря на финансовые трудности выразили готовность оказывать помощь переселенцам из Донбасса и с Украины.

Ранее сообщалось, что курс доллара на Московской бирже опустился ниже 60 руб. впервые с 3 августа.

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