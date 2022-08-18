Годовая инфляция в Евросоюзе в июле выросла до 8,9%, что стало абсолютным рекордом. Об этом сообщается на сайте Евростата.

В сообщении указали, что в июне показатель инфляции в 19 странах еврозоны был на уровне 8,6%. При этом июльский показатель совпал с предварительными прогнозами аналитиков. В 2021 году за аналогичный период инфляция в еврозоне была на уровне 2,2% годовых.

Базовая годовая инфляция также выросла с 3,7% в июне до 4% в июле.

19 июля в материале немецкого журналиста Эрика Бонзе, который был опубликован на сайте Telepolis, сообщалось, что провальная внутренняя политика и санкционные ограничения против Российской Федерации спровоцировали то, что ЕС приближается к «мегакризису» с непредвиденными последствиями.