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Уровень инфляции в Австрии превысил 9% по итогам июля впервые почти за полвека

Statistik Austria: уровень инфляции в стране превысил 9% и стал максимальным за 47 лет

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Depositphotos

Годовая инфляция в Австрии по итогам июля достигла 9,3%, что стало максимальным показателем впервые за 47 лет. Об этом сообщается на сайте федерального статистического управления Statistik Austria.

«В июле 2022 года уровень инфляции поднялся до 9,3%. Это самый высокий уровень инфляции с февраля 1975 года», — отметил генеральный директор Statistik Austria Тобиас Томас.

По его словам, больше всего цены выросли на топливо, электроэнергию для потребителей, продовольствие, а также в сфере общественного питания.

Он добавил, что повышение цен хорошо видно при еженедельных закупках. Речь идет о том, что стоимость мини-корзины, где содержатся продукты питания, услуги и топливо, выросла на 19,1%. То есть этот показатель в два раза выше официальной инфляции.

17 августа на сайте Национальной статистической службы Соединенного Королевства сообщалось, что уровень инфляции в Великобритании в июле поднялся до 10,1%, что стало самым большим показателем с 1982 года.

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