ЦБ решил рассмотреть кредитование нефтегазовых компаний в валюте

Банк России предложил кредитовать компании из нефтегазовой сферы в валюте. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на источник, знакомый с инициативами регулятора.

В публикации отметили, что глава Банка России Эльвира Набиуллина направила президенту Владимиру Путину комплекс предложений по улучшению условий для финансирования проектов в нефтегазовой промышленности. В частности, предлагается выдавать кредиты нефтегазовым компаниям в валюте, так как на рынке ее много и она просто копится.

По словам собеседника издания, вариант с кредитованием в валюте несет в себе определенные риски, ведь предлагается переориентировать активы, которые находятся в валютах недружественных стран. Поэтому лучше всего предоставлять кредиты компаниям по более выгодным условиям, но в рублях.

Источник добавил, что улучшение условий кредитования может быть связано с выдачей госгарантий по кредитам в нефтегазовом секторе, разработкой механизмов докапитализации и другими инструментами.

В начале августа «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве писал, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ ведет работу над новыми мерами поддержки российских производителей электроники.