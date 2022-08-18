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The Independent: в Британии требуют увеличить пособие на содержание украинских беженцев

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Frank Augstein/AP

Тысячи украинских беженцев, которых приютили жители Великобритании, могут остаться на улице, так как их содержание дорого обходится на фоне усиливающегося экономического кризиса в стране. Об этом сообщает газета The Independent.

В публикации отмечается, что многие британские семьи, которые разместили у себя украинских беженцев, обратились к правительству с просьбой дать им больше денег на содержание украинцев, потребовав увеличить в два раза сумму выплачиваемого им пособия — с 350 до 700 фунтов стерлингов (с $420 до $840).

Сообщается, что примерно каждый четвертый британец, решивший помочь беженцам, планирует в течение полугода отказаться от участия в программе приема мигрантов из-за экономических проблем в стране.

В статье говорится, что из-за этого уже более тысячи украинских беженцев подписали коллективное письмо, требуя облегчить им переезд на постоянное место жительства, чтобы не остаться без крова в Великобритании. В данный момент, по информации издания, без дома остались свыше тысячи украинцев. Это произошло либо из-за отказа ряда местных жителей принимать их у себя дома, либо из-за «непригодных условий» для проживания.

Ранее обозреватель газеты The Telegraph Бен Райт заявил, что британская экономика может быть разрушена за счет нескольких факторов, в том числе последствиями конфликта вокруг Украины и энергетического кризиса.

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