Названа причина недешевеющего бензина в России

В интервью радио Sputnik экономист Владимир Рожанковский разъяснил, почему бензин на российском рынке, который имеется в избытке, не дешевеет. Рожанковский объяснил, что, хоть в стране и есть много нефтеперерабатывающих заводов, которые полностью обеспечивают внутренний рынок бензином, поставкам этого товара на внешние рынки препятствуют несколько факторов, включая санкции.

В итоге на российском рынке образовалось избыточное предложение бензина, соответственно цены на него должны снижаться.

Но так не происходит, поскольку на нее влияет не только соотношение между спросом и предложением на внутреннем рынке..

«Нефтяные компании все равно будут смотреть на внешние рынки, несмотря на то, что мы изолированы от них из-за санкций. Они все равно будут «дергать за рукав» министерство энергетики и показывать ему на эти цены», — высказался специалист.

Он указал, что цены на бензин зависят от цен на внешнем рынке, но пока цены на бензин в рублях расти пока не будут. Такой прогноз дал Рожанский.

Также сообщалось, что Минфин захотел запретить экспорт топлива из России, предназначенного для внутреннего рынка. В последнее время трейдеры стали активно скупать топливо на внутреннем рынке, чтобы потом отправить его на экспорт. Если в обычной ситуации делать подобное было крайне невыгодно, так как во внутреннюю цену был заложен акциз и НДС, то после введения множества санкций в стране возник профицит топлива, и цена на него на бирже снижалась, несмотря на высокие цены на нефть, рассказали эксперты.