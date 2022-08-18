В расчет инфляции могут включить стоимость жилищных услуг

Росстат разместил на сайте госзакупок тендер на проведение исследования о включении в расчет инфляции стоимости жилищных услуг. «Известиям» подтвердили, что изучают такой подход.

Стоимость такого исследования оценивается в 2,7 млн рублей.

Там отметили, что речь идет о вмененной ренте — стоимости жилищных услуг по содержанию недвижимости ее владельцами.

Опрошенные изданием эксперты указали, что за счет включения в расчет ИПЦ нового показателя общий темп роста цен может сократиться.

Также по результатам исследования будет рассмотрена возможность учета в инфляции вмененной арендной платы в 2023–2024 годах.

Ранее сообщалось, что инфляция в годовом выражении замедлилась до 14,87%, по сравнению с 15,01% на прошлой неделе. Как отмечает ведомство, основной вклад в уменьшение цен продолжает вносить удешевление продовольственных товаров (снижение на 0,33%) за счет падения цен на плодоовощную продукцию.

При этом эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов предположил, что годовая инфляция в РФ к концу декабря 2022-го составит 14-14,5% или 15,8%. По его словам, какой сценарий реализуется — первый или второй — зависит от динамики роста цен в непродовольственном секторе.