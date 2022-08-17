В Lindt сообщили, что не рассматривают альтернативных сценариев для бизнеса в России

Объявивший об уходе из России швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt & Sprüngli не станет рассматривать альтернативные сценарии ведения бизнеса в стране. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российское представительство компании.

«Мы полностью прекратили прямые поставки продукции и на данный момент не рассматриваем никаких альтернативных сценариев ведения бизнеса в России», — сказано в сообщении.

Как заявили в компании, она будет действовать в соответствии с законодательством РФ и выполнять обязательства перед сотрудниками, поставщиками и партнерами на основе условий контракта.

Также в представительстве указали, что решение уйти с российского рынка было принято после тщательной оценки и по разным причинам, «которые не обеспечивают стабильную и предсказуемую бизнес-среду в соответствии с нашими стандартами в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Накануне Lindt & Sprüngli объявила, что окончательно покидает рынок России. Компания приостановила поставки своей продукции в РФ и закрыла все магазины еще в марте, но никаких официальных заявлений до этого момента не делала.