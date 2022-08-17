В «М.Видео-Эльдорадо» опровергли сообщения о «бегстве» сотрудников

Информация о массовых увольнениях сотрудников из сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо» в связи со снижением зарплат, о котором ранее 17 августа писал Mash, не соответствует действительности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ретейлера.

«Информация об уходе сотрудников не соответствует действительности. Зарплата сотрудников складывается из фиксированного оклада и премии, которая зависит от продаж в конкретном магазине. На фоне снижения потребительского спроса, чтобы сохранить доходы персонала, ретейлер разработал программы поддержки – командам конкретных магазинов идут дополнительные отчисления. В среднем доход сотрудников в Москве составляет около 50 тыс. рублей. Но здесь нужно учитывать фактор сезонности. В высокий сезон — зимой и осенью — доходы могут вырастать вдвое. К тому же есть переменная часть, которая зависит от личной результативности конкретного сотрудника», — заявила руководитель департамента по связям с общественностью «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева.

По ее словам, численность работников сети остается на уровне прошлого года. «Соотношение ушедших из компании сотрудников к общей численности остается примерно в полтора раза ниже среднерыночных показателей в ретейле», — добавила Андреева.

Кроме того, в компании также опровергли информацию о «предельной экономии» в магазинах.

«Электричество, да, экономим. Мы за разумное потребление ресурсов и заботу о природе. В ряде магазинов действуют автоматические системы отключения электричества и кондиционеров после окончания рабочего дня», — сообщила представитель сети.

Бывший работник «М.Видео-Эльдорадо» в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил, что свет в магазинах экономили и раньше – практику по отключению электричества после закрытия, по его словам, использовали еще пять лет назад.

17 августа СМИ Mash сообщил о массовых увольнениях сотрудников «М.Видео-Эльдорадо» из-за низких зарплат. Отмечалось, что работникам вернули оклад в районе 18 тыс. рублей, а средняя зарплата едва достигает 35 тыс. Также утверждалось, что «экономия дошла до предела» — в залах стали выключать технику на ночь.