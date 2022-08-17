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Запасы нефти в США за неделю упали намного больше прогноза

Нефтяные запасы США за неделю снизились на 7,1 млн баррелей

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Gregory Bull/AP

Коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах за период с 5 по 12 августа упали на 7,1 млн баррелей, что оказалось ниже прогноза на 1,6%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как следует из отчета, представленного управлением энергетической информации Минэнерго США, запасы нефти снизились до 425 млн баррелей (исключая стратегический резерв). Снижение запасов стало максимальным с недели по 15 апреля, когда показатель упал на 8,1 миллиона баррелей.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сокращения запасов примерно на 0,3 млн баррелей.

Ранее Reuters сообщал, что запасы нефти в США, принадлежащие 50 крупным компаниям, выросли на 13% за пять лет, закончившихся в декабре, — при этом слияния и поглощения обеспечили большую часть недавнего прироста.

Также аналитик Bloomberg Хавьер Блас заявлял, что стратегический запас нефти в США стал сокращаться быстрее прогнозов, упав до минимальных за последние 40 лет показателей. По его словам, в 2021 году в это время запасы нефти составляли 621 млн баррелей.

В настоящее время США хотят удержать мировые цены на нефть продажей своих запасов, только подобная стратегия может продолжаться недолго.

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