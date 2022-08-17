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Biznes Alert: средний счет на газ для европейцев превысил рекордные €229 за киловатт

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Andras Nagy/AP

В августе 2022 года средние счета за электроэнергию для европейцев достигли рекордных €229,8 за киловатт-час. Об этом сообщает Biznes Alert.

В публикации указали, что август традиционно является месяцем с низким потреблением энергии, однако из-за аномальной жары приходится потреблять больше энергии, отчего счета за электроэнергию резко выросли. Рост потребления энергии связан с обеспечением систем охлаждения. При этом газовые электростанции в регионе не справляются с ситуацией из-за дефицита топлива.

По данным издания, поставки России через «Северный поток» все также находятся на низком уровне. Экспорт по «Турецкому потоку» в Европу находится на уровне 87% от общей мощности.

Авторы статьи добавили, что увеличение расходов на электроэнергию приводит к росту цен на товары.

Ранее в среду заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов заявил, что ограничения в поставках газа в Европу и различные чрезвычайные меры экономии сделали рынок чувствительным к любой отрицательной информации, которая может повлиять на потребление топлива.

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