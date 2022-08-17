Постпред России Ульянов: суда с украинским зерном идут в страны, которым не грозит голод

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что суда с зерном из украинских портов направляются в те страны, которым вовсе не грозит голод. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, из 21 судна с зерном только одно направилось в Африку.

«Как это соотносится с пропагандистскими нарративами, которые распространялись до достижения соглашения о безопасном проходе судов?» — написал Ульянов.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Иван Нечаев заявлял, что суда с украинским зерном не достигают голодающих стран Африки или других нуждающихся государств, но направляются на Запад.

22 июля представители России, Турции, Украины и Организации Объединенных Наций подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.