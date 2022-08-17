Генсек ОПЕК заявил, что доверяет России

Новый генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, вступивший в должность в августе 2022 года, в интервью CNBC.

Он отметил, что ОПЕК, как нефтяной картель, всегда придерживается принципа разделения политики и сотрудничества на рынке нефти. Аль-Гайс напомнил, что ОПЕК уже сталкивался схожей ситуацией в 1980-х годах, когда шла Ирано-Иракская война, а также во время войны в Персидском заливе.

«Лидерство России в поддержке декларации о кооперации [сделка ОПЕК+ — «Газета.Ru»] было ясно с первого дня, с 2017 года. В контексте регулирования рынка отношения крепкие», — заявил аль-Гайс.

На вопрос «доверяет ли он России», аль-Гайс ответил утвердительно.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс не исключил вероятный энергетический кризис.

Он утверждает, что этот кризис может начаться уже ближайшей зимой, когда резко вырастут цены на энергоносители.