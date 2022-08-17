Глава Минсельхоза Болгарии Гечев ввел запрет на экспорт древесины в другие страны

Болгария запретит экспорт древесины из-за дефицита дров, которые за год подорожали в два раза. Об этом в эфире телеканала bTV заявил министр сельского хозяйства страны Явор Гечев.

«В сельском хозяйстве много проблем, сейчас у нас нехватка древесины. Сегодня я распоряжусь прекратить экспорт древесины в третьи страны, которые не входят в ЕС», — отметил Гечев.

Годом ранее цены за кубометр дров в стране были на уровне 100 левов ($52). Сейчас же они стоят более 180 левов ($94) за кубометр.

10 августа агентство ТАСС сообщило, что в Молдавии, где из-за энергетического кризиса резко подорожали дрова, запретили их перевозку по ночам. Уточняется, что государственное лесохозяйственное агентство «Молдсилва» займется учетом заготовленной и реализованной древесины. Также ведомству вменен контроль за места хранения запасов дерева.