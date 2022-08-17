Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Врачи из США создали назальный спрей от судорог при болезни Альцгеймера 15:50
Тайваньскую партию Гоминьдан призвали отказаться от «принципа одного Китая» 15:44
Колыванов об игре «Спартака»: прогресс есть, но еще не было матчей с сильными... 15:42
Генсек ОПЕК заявил, что доверяет России 15:42
В Госдуме предложили списывать часть ипотеки у многодетных семей 15:41
47-летняя Шарлиз Терон снялась топлес в рекламе Dior 15:40
Адвокат рассказал, кто может перепеть хиты Шатунова 15:39
В Доме правительства вернут масочный режим с 22 августа 15:38
В Ленинградском зоопарке рассказали, что не знают о судьбе похищенной редкой... 15:37
На «Армии-2022» показали плавающий БТР с дистанционно управляемым боевым модулем 15:36
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава Минсельхоза Болгарии Гечев ввел запрет на экспорт древесины в другие страны

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Болгария запретит экспорт древесины из-за дефицита дров, которые за год подорожали в два раза. Об этом в эфире телеканала bTV заявил министр сельского хозяйства страны Явор Гечев.

«В сельском хозяйстве много проблем, сейчас у нас нехватка древесины. Сегодня я распоряжусь прекратить экспорт древесины в третьи страны, которые не входят в ЕС», — отметил Гечев.

Годом ранее цены за кубометр дров в стране были на уровне 100 левов ($52). Сейчас же они стоят более 180 левов ($94) за кубометр.

10 августа агентство ТАСС сообщило, что в Молдавии, где из-за энергетического кризиса резко подорожали дрова, запретили их перевозку по ночам. Уточняется, что государственное лесохозяйственное агентство «Молдсилва» займется учетом заготовленной и реализованной древесины. Также ведомству вменен контроль за места хранения запасов дерева.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть