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Завод Norsk Hydro в Словакии остановил производство алюминия из-за цен на электроэнергию

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Bryan Woolston/Reuters

Норвежская металлургическая и энергетическая компания Norsk Hydro решила остановить производство первичного алюминия в своем подразделении в Словакии. Об этом сообщается на сайте организации.

Производство первичного алюминия на заводе словацкой компании Slovalco, в котором Norsk Hydro является мажоритарным владельцем, будет остановлено из-за неблагоприятных внешних условий и высоких цен на электричество. При этом ситуация в ближайшее время не улучшится. Закрытие же произойдет в конце сентября.

В Norsk Hydro отметили, что словацкие власти решили не пользоваться программой компенсаций издержек энергозатратным отраслям промышленности. Поэтому Slovalco больше не может заключать новые договоры на покупку электроэнергии. Текущий же контракт заканчивается в конце года.

В пресс-релизе указали, что с учетом сложившейся ситуации компания может понести большие финансовые потери, если работа продолжится.

В начале августа РБК, ссылаясь на проект стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года, которую разработали в Минпромторге, писал, что спрос на медь и алюминий в России в 2022 году снизится более чем в два раза. Заинтересованность в меди упадет до 250 тыс. тонн, в алюминии — до 760 тыс. тонн.

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