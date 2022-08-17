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Россияне стали чаще заводить дома банку с мелочью

Опрос: у 85% россиян есть банка с мелочью в квартире

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Depositphotos

Большая часть россиян хранит дома банку с мелочью — в этом признались 85% граждан, опрошенных финансовым маркетплейсом «Юником24» по просьбе «Газете.Ru». За год доля таких людей выросла.

«По данным опроса, сегодня 15% респондентов не имеют дома банку с мелочью, у 85% она есть. По сравнению с прошлым годом доля россиян, копящих мелочь, увеличилась на 4,5%», — рассказали в компании.

Там отметили, что в трехлитровой банке можно скопить от 10 до 20 тысяч рублей в монетах, но заполненные банки у россиян встречаются редко — только у каждого десятого из владельцев.

Подавляющее число россиян (90%) рассказали, что в дальнейшем планируют потратить свою мелочь. 10% не знают, что будут с ней делать.

Монеты номиналом 10 рублей собирают 25% россиян, 30% — стараются собирать пяти- и десятирублевые монеты. Остальные 45% сказали, что складывают туда всю доступную мелочь.

«Примерно в 55% случаях банка принадлежит детям, для которых это способ накопить», — заключили в «Юником24».

В конце июля, когда ЦБ сообщил о возможном возобновлении печати пятирублевых купюр, нумизмат Сергей Молотилкин рассказывал, что современные монеты в пять рублей через сто лет можно будет выгодно перепродать. В качестве примера он привел монеты Екатерины II времен Российской империи, стоимость которых сейчас оценивается в 350 рублей.

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