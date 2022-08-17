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Германский концерн Uniper планирует продать российскую «дочку» «Юнипро» и покинуть РФ

Uniper планирует продажу российской «дочки» «Юнипро» и уход с рынка РФ

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Германский концерн Uniper сейчас оценивает варианты продажи российской «дочки» — компании «Юнипро». Об этом заявила финансовый директор концерна Тиина Туомела, передает ТАСС.

По ее словам, Uniper по-прежнему планирует полностью покинуть российский рынок.

«Сейчас мы оцениваем опции, так как нашей задачей остается уход из России, как было озвучено ранее», — сказала Туомела.

Она добавила, что указ президента России Владимира Путина о запрете представителям недружественных государств заключать сделки с акциями стратегических предприятий также не скажутся на планах Uniper.

В состав «Юнипро» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 тыс. 235 МВт: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС.

83,73% акциями «Юнипро» владеет международный энергетический концерн Uniper SE.

Ранее в Uniper заявили, что российский «Газпром» нарушает договоренности по долгосрочным контрактам на поставку газа и из-за этого перестает быть надежным поставщиком для Германии.

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