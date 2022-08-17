Поставки бюджетных смартфонов в РФ до 10 тыс. рублей обвалились на 56% за шесть месяцев

Поставки недорогих смартфонов в Россию стоимостью до 10 тыс. рублей в первом полугодии 2022 года упали на 56%. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные от GS Group.

Поставки бюджетных смартфонов в первом полугодии сократились до 2,7 млн штук. В сегменте от 10 тыс. до 30 тыс. рублей сокращение составило 24%, до 5,5 млн штук. В более дорогом сегменте сокращение составило 38%, до 1,6 млн штук. Всего же было поставлено в период с января по июнь 9,9 млн смартфонов, что на 38% меньше показателя за аналогичный период в прошлом году.

Аналитики GS Group посчитали, что поставки бюджетных смартфонов обвалились из-за того, что российский рынок покинула компания Samsung. До этого на нее приходилось до трети от поставок сегмента смартфонов. Кроме того, Xiaomi и Realme почти в два раза уменьшили поставки недорогих моделей в Россию.

Большинство участников рынка подтвердили снижение поставок смартфонов дешевых моделей. Кроме того, некоторые указали на то, что дефицит дешевых смартфонов связан и с дефицитом чипов в мире, из-за чего растут цены. Например, если раньше смартфон стоил 10 тыс. рублей, то теперь он стоит не меньше 15 тыс. рублей.

9 августа «Известия» со ссылкой на сообщения представителей ритейлеров писали, что российские поставщики нарастили поставки смартфонов и восстановили ассортимент до уровня января.