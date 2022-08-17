«Молдовагаз» обратится к кабмину Молдавии за помощью в оплате российского газа

Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале сообщил, что компания вынуждена обратиться к правительству Молдавии за помощью в оплате российского газа.

«Задержка контрактных платежей ведет и к росту задолженности перед поставщиком, которая на сегодняшний день и так является очень внушительной, что отрицательно сказывается на отношениях между поставщиком газа и АО «Молдовагаз»», — объяснил Чебан.

Он добавил, что тарифные отклонения с начала 2022 года составили уже два млрд леев (более 6 млрд рублей).

«В этих обстоятельствах АО «Молдовагаз» вынуждено в очередной раз просить поддержки правительства в виде прямой государственной помощи или оплаты исторических долгов АО «Термоэлектрика» для покрытия кассового разрыва, который будет сформирован в августе-сентябре текущего года с целью полного покрытия стоимости природного газа, импортированного от основного поставщика», — пишет Чебан.

Ранее «Молдовагаз» попросила «Газпром» об очередной отсрочке оплаты за потребленный газ.