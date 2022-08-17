«Молдовагаз» попросил «Газпром» об очередной отсрочке оплаты за потребленный газ

Председатель Правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале сообщил, что компания вынуждена просить правительство о прямой финансовой поддержке и попросить «Газпром» об очередной отсрочке оплаты — в этот раз за уже потребленный газ.

«АО «Молдовагаз» обратилось к ПАО «Газпром» с просьбой отсрочить до конца 4-го квартала срок оплаты авансовых платежей за август-сентябрь текущего года», — пишет Чебан.

По его словам, АО «Молдовагаз» сталкивается с проблемами по выполнению своих обязательств из-за постановления Национального агентства по регулированию в энергетике по установлению тарифов на газоснабжение.

В начале месяца председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что, начиная с 1 августа, стоимость поставок российского газа для Молдавии вырастет почти в полтора раза. По его словам, цена за тысячу кубометров газа поднимется с $980 до $1458,5. А затем заявил, что «Молдовагаз» не сможет заплатить «Газпрому» за газ, который страна потребит в августе.