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Минтруд предложил отложить переход на новый порядок расчета накопительной пенсии

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Министерство труда России предложило до 2025 года продолжить использовать старый порядок расчета накопительных пенсий россиян, тем самым отложив переход на новую методику. Об этом сообщает РБК.

Инициатива предлагается в целях недопущения резкого изменения показателя продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии для застрахованных лиц, которые будут обращаться за установлением накопительной пенсии в 2023–2024 годах», — пояснили изданию в Минтруде.

В настоящий момент ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 264 месяца, то есть 22 года. Переход на новую методику предполагает уменьшение ожидаемого периода выплат и увеличение их величины.

РБК пишет, что, по словам специалистов, предлагаемый отказ от изменений может быть связан с влиянием пандемии COVID-19 на показатели смертности и продолжительности жизни в России. Из-за последствий пандемии не представляется возможным корректно определить среднюю продолжительность жизни граждан РФ пенсионного возраста.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что почти 60% работающих россиян (57%) хотели бы получать дополнительный доход к пенсии. Отмечается, что мужчины чаще женщин отмечали необходимость в еще одном источнике финансирования.

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