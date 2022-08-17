Минтруд предложил отложить переход на новый порядок расчета накопительной пенсии

Министерство труда России предложило до 2025 года продолжить использовать старый порядок расчета накопительных пенсий россиян, тем самым отложив переход на новую методику. Об этом сообщает РБК.

Инициатива предлагается в целях недопущения резкого изменения показателя продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии для застрахованных лиц, которые будут обращаться за установлением накопительной пенсии в 2023–2024 годах», — пояснили изданию в Минтруде.

В настоящий момент ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 264 месяца, то есть 22 года. Переход на новую методику предполагает уменьшение ожидаемого периода выплат и увеличение их величины.

РБК пишет, что, по словам специалистов, предлагаемый отказ от изменений может быть связан с влиянием пандемии COVID-19 на показатели смертности и продолжительности жизни в России. Из-за последствий пандемии не представляется возможным корректно определить среднюю продолжительность жизни граждан РФ пенсионного возраста.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что почти 60% работающих россиян (57%) хотели бы получать дополнительный доход к пенсии. Отмечается, что мужчины чаще женщин отмечали необходимость в еще одном источнике финансирования.