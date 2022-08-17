В Чехии прогнозируют «позорный» запуск Германией «Северного потока — 2»

Германия может решиться запустить газопровод «Северный поток — 2» к зиме из-за ухудшения ситуации с запасами газа в стране. Об этом написал главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда в статье для чешской газеты Lidovky.

Пойти на этот шаг Германия может из-за продолжающейся засухи и снижения уровня воды в Рейне, что препятствует судоходству и снабжению немецких электростанций углем, отмечает Кованда.

«Это значительно повышает вероятность того, что осенью или зимой Германия окажется в еще более тяжелом положении, и, возможно, ей придется пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода «Северный поток — 2», — заявил эксперт.

Возможные трудности ФРГ сыграют на руку России, считает он.

По его словам, обвинения в резком росте цен на электроэнергию в адрес России не соответствуют действительности, так как прежде всего, это стало результатом «фатального провала» продвигаемой энергетической политики, называемой «энергопереходом».

Главный экономист Trinity Bank также подчеркнул, что эта политика усугубила зависимость ФРГ от газа из России.

Ранее журналист Николаус Блом в статье для газеты Der Spiegel призвал правительство ФРГ запустить «Северный поток — 2». По мнению обозревателя, отказ от российского трубопровода доставляет Берлину проблемы, а его запуск, наоборот, «расстроит планы Путина».