В Госдуме предложили разблокировать Instagram* в России

Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин обратился в Генпрокуратуру с просьбой повторно проверить социальную сеть Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) на предмет нарушений российского законодательства, информирует «Коммерсантъ».

Демин предлагает, в случае устранения нарушений снять блокировку. Он просит это сделать, руководствуясь «интересами российского малого бизнеса».

При этом генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что даже в случае положительного решения Генпрокуратуры, Instagram вряд ли станет доступен.

Дело в том, что Meta (признана экстремистской организацией) еще в 2021 году должна была открыть представительство в России и удалять запрещенную информацию, а после введения антироссийских санкций, вероятнее всего, откажется подчиняться требованиям российского законодательства.

В начале марта в России заблокировали доступ к соцсети Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и сервису Twitter, а 14 марта заблокировали и Instagram.

21 марта Тверской суд Москвы признал деятельность сервисов Meta экстремистской. При этом сообщалось, что граждан и организации не будут привлекать к ответственности за использование соцсетей после блокировки.