Минэкономразвития РФ улучшило прогнозы по курсу рубля, ВВП и инфляции на 2022 год

Минэкономразвития РФ улучшило большинство прогнозов по экономическим показателям на 2022 год, спад экономики ожидается на уровне 4,2% вместо 7,8% в майском прогнозе. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России на 2022 и 2023–2025 годы.

Согласно новому прогнозу, инфляция на конец 2022 года составит 13,4% против 17,5%. Падение реальных располагаемых доходов россиян ожидается на уровне 2,8%, в мае прогнозировался спад на 6,8%.

Среднегодовой уровень безработицы в этом году составит 4,8%, ранее ожидался рост показателя до 6,7%.

До конца этого года, как ожидают в Минэк, среднегодовой курс рубля по отношению к доллару будет находиться на уровне 68,1 руб. В 2023 — 69,2 руб., в 2024 — 72,9 руб., в 2025 — 74,8 руб.

Министерство также улучшило прогноз по динамике внешней торговли — экспорт по итогам 2022 года ожидается в размере $585,3 млрд, импорт – $285,7 млрд.

Причинами улучшения прогнозов называют тенденцию на восстановление потребительского спроса. По словам федерального чиновника, знакомого с ходом обсуждения документа, в своих расчетах разработчики прогноза исходят из того, что ЦБ не станет прибегать к резкому ужесточению денежно-кредитной политики и позволит экономике сохранить динамику.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что осенью в России ожидается рост безработицы.