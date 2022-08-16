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Цена нефти Brent упала ниже $92 за баррель впервые с 18 февраля

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В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2022 года упала ниже $92 за баррель впервые с 18 февраля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные биржи.

По данным ICE на 20.59 мск, цена Brent достигла $91,92 за баррель. К 21.04 мск, стоимость данной марки нефти находилась на уровне $91,76 за баррель.

Ранее в августе старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев заявил, что цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5% из-за ожидания более тяжелого второго полугодия для экономик США и Европы.

До этого агентство Reuters сообщило, что страны G7 планируют к 5 декабря 2022 года установить потолок цен на российскую нефть. Отмечается, что цена должна превышать стоимость добычи, однако быть ниже рыночной.

23 июля президент США Джо Байден заявил, что введение «потолка» на стоимость российской нефти поможет сделать топливо в Соединенных Штатах значительно дешевле.

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