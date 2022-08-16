НРД решил на время отменить комиссии за перевод ценных бумаг РФ из западных депозитариев

Национальный расчетный депозитарий (НРД) решил временно отменить комиссии за перевод российских ценных бумаг обратно из зарубежных депозитариев. Об этом сообщается на сайте организации.

В НРД заявили, что такое решение было необходимо сделать ради разблокировки замороженных из-за санкций Евросоюза активов клиентов.

«Мы надеемся, что отказ от взимания комиссии за перевод российских ценных бумаг даст четкий и ясный сигнал к разблокировке активов клиентов», — отметила председатель правления Виктор Жидков.

С 16 августа по 30 сентября НРД вводит маркетинговый период за перевод российских ценных бумаг внутри НРД без перехода права собственности от одного владельца к другому. Кроме того, с 16 августа по 31 октября отменяется плата за прием и снятие ценных бумаг с хранения и учета с использованием услуг иностранных депозитариев. Исключение лишь для депозитариев из стран СНГ.

12 августа НРД подал иск в суд Европейского союза в Люксембурге с требованием отменить санкции против него. До этого Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении НРД 3 июня 2022 года.