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Onet.pl: власти Польши солгали о запасах газа

Onet.pl: правительство Польши солгало о запасах газа, они закончатся в декабре

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Wojciech Kardas/Agencja Gazeta/Reuters

Все заверения правительства Польши о достаточных запасах газа на зиму оказались ложью, так как топлива хватит лишь до декабря. Об этом заявили авторы материала, опубликованного польским изданием Onet.pl.

«Все заверения правительства о том, что Польша обеспечена газом, оказались из разряда «желаемое». Более того, основываясь на этой иллюзии страна отвергла план Еврокомиссии и заявила, что не будет экономить свой газ и делиться им. Из-за этого топливо закончится в декабре», — отметили в публикации.

По словам авторов статьи, даже если Польша захочет восстановить недостающие запасы, она не сможет этого сделать, так как желающих уже очень много, и они собрались в длинную очередь.

В публикации добавили, что надежды на различных поставщиков совсем нет. Речь идет о том, что по Baltic Pipe попросту нечего направлять, норвежская компания Aker BP ничего не обещает и наращивать добычу не собирается, а датская Ørsted заявила о смещении сроков реализации контракта на полтора года.

11 августа в эфире программы Onet Rano представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк заявил, что Польше хватит газа до декабря 2022 года, а затем страна столкнется с дефицитом на уровне 40%. По его словам, правительство уверяет, что топлива в стране хватит на всю зиму. В природоохранной организации решили это проверить.

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