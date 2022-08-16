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Цена на газ в Европе превысила $2600 впервые с 8 марта

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Gustau Nacarino/Reuters

Цена на газ в Европе во время торгов во вторник, 16 августа, взлетела выше $2 600 за 1 тыс. куб. м впервые с 8 марта, следует из данных лондонской биржи ICE.

Общий рост стоимости голубого топлива с начала дня превышает 13%.

Цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $2 618,6 за 1 тыс. куб. м, или €249,65 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Накануне цена газа в Европе поднялась до $2 400 за 1 тыс. куб. м.

Ранее в блоге трех экономистов Европейского механизма стабильности (ESM) сообщалось, что если в еврозону не будет поставок газа из России, ее запасы истощатся к концу текущего года и в регионе придется нормировать газоснабжение компаний зимой. Как утверждают аналитики, подобный сценарий возможен в случае полного прекращения поставок российского газа.

До этого заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов спрогнозировал «ценовую войну» между странами Европы и Азии за поставки сжиженного природного газа (СПГ).

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